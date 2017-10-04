Дворкович: "Аэрофлот" возобновит финансирование "ВИМ-Авиа"

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. "Аэрофлот" возобновит финансирование "ВИМ-Авиа", это чисто технический вопрос, заявил журналистам вице-премьер Аркадий Дворкович.

"Они хотели подтверждение давать только по оригиналам счетов, а есть только копии счетов. Такой технический вопрос, который решится сейчас в течение буквально пары часов. Я имею ввиду оплату всех счетов ("Аэрофлотом" счетов "ВИМ-Авиа"). Да, возобновит финансирование, это вопрос только технического оформления документов и не влияет на работу никак", - сказал он.