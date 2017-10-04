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Минтранс не подтвердил проблемы с оплатой "Аэрофлотом" перевозок "ВИМ-Авиа"

Экономика и бизнес
4 октября, 12:01 UTC+3 МОСКВА 4, октября. /ТАСС

В ведомстве сообщили, что министр транспорта Максим Соколов лично контролирует вопрос

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МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Минтранс не подтверждает проблемы с оплатой "Аэрофлотом" перевозок "ВИМ-Авиа", сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

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"Минтранс не подтверждает таких проблем [с финансированием "Аэрофлотом"], министр транспорта [Максим] Соколов лично контролирует вопрос", - сказали в пресс-службе Минтранса.

Ранее источник в "Аэрофлоте" сообщал, что авиакомпания приостанавливает любое финансирование "ВИМ-Авиа" в связи с "отказом главы Росавиации в подписании и сверке платежей".

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович 28 сентября утвердил директиву, согласно которой предлагается предоставить "Аэрофлоту" возможность использования собственных средств для финансирования операционной и финансовой деятельности "ВИМ-Авиа" с последующей компенсацией в счет взаиморасчетов "Аэрофлота" с отраслью. Дворкович говорил, что "Аэрофлот" может направить на помощь "ВИМ-Авиа" не более 1,8 млрд рублей.

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