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Вывоз пассажиров "ВИМ-Авиа" с просроченной датой вылета завершен

Экономика и бизнес
4 октября, 10:40 UTC+3

В Ростуризме уточнили, что всего было вывезено около 30 тыс. таких туристов

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© Марина Лысцева/ТАСС

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Задача по возвращению в Россию пассажиров "ВИМ-Авиа" с просроченной датой вылета решена. Об этом ТАСС в среду рассказал глава Ростуризма Олег Сафонов.

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"Все туристы с просроченной датой возврата уже возвращены. Эта задача решена", - сказал глава Ростуризма. Как сообщалось ранее, всего было вывезено около 30 тыс. таких туристов.

Авиакомпания "ВИМ-Авиа" 25 сентября заявила о прекращении выполнения всех чартерных рейсов из-за финансовых проблем и нехватки оборотных средств. Этому предшествовала серия задержек рейсов в российских и зарубежных аэропортах. Следственный комитет возбудил уголовное дело о мошенничестве, в рамках которого были задержаны генеральный директор и главный бухгалтер "ВИМ-Авиа" Александр Кочнев и Екатерина Пантелеева. Им были предъявлены обвинения.

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