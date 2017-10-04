Соколов представит в Госдуме итоги расследования причин кризиса в "ВИМ-Авиа"

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Глава Минтранса РФ Максим Соколов выступит в среду с докладом на заседании профильного комитета Госдумы по транспорту и строительству, в котором представит итоги работы оперативного штаба по перевозке пассажиров авиакомпании "ВИМ-Авиа", а также расскажет о причинах произошедшего с авиаперевозчиком кризиса и законодательных инициативах, подготовленных с целью избежания подобных ситуаций в будущем.

Как сообщили журналистам в пресс-службе думского комитета, на заседание приглашены представители Минтранса, депутаты Госдумы, а также участники рынка авиаперевозок. "Участники встречи заслушают доклад министра транспорта РФ Максима Соколова по итогам работы оперативного штаба по перевозке пассажиров авиакомпании "ВИМ-Авиа", - говорится в сообщении пресс-службы. Также министр расскажет о работе специальной комиссии по расследованию причин прекращения авиакомпанией деятельности и кризисной ситуации, последовавшей за этим.

"На заседании будут подведены первые итоги работы комиссии Минтранса по расследованию причин кризиса "ВИМ-Авиа", [проведен] общий анализ полученных данных, а также обозначены планы работы по подготовке перечня законодательных инициатив, которые позволят создать систему контроля и в будущем исключить подобные ситуации на авиарынке", - подчеркнули в пресс-службе.

Как минимизировать риски

По итогам совещания в Минтрансе во вторник вечером по вопросу усиления ответственности авиакомпаний перед пассажирами за задержку или отмену рейсов в ведомстве сообщили, что в России будет разработана целая система минимизации рисков внезапного ухода авиакомпаний с рынка. Детально о тех наработках, которые уже сделаны, глава ведомства и доложит на заседании профильного комитета Госдумы.

В частности, речь пойдет о мониторинге финансово-экономической деятельности перевозчиков, сертификации авиакомпаний, четком порядке разрешения всеми представителями отрасли критических ситуаций в случае их возникновения, а также мерах ответственности авиакомпании перед пассажирами на каждом этапе ее деятельности.

Как ожидается, участники заседания комитета нижней палаты парламента обсудят и страховочные механизмы, которые могут быть реализованы совместно с туристическим бизнесом для недопущения отправки туристов на отдых без покупки обратного билета.

Кроме этого, на заседании может быть поднят вопрос о необходимости увеличения объемов резервного фонда Минтранса до 300-500 млн руб., как ранее предлагал глава профильного думского комитета Евгений Москвичев. По мнению депутата, он должен формироваться не только из бюджетных средств, но и из страховых взносов, а управлять им, как предлагал парламентарий, должен только Минтранс.

Глава Росавиации Александр Нерадько, в свою очередь, говорил о создании страхового фонда пассажиров на случай прекращения деятельности любой авиакомпании, который может формироваться из отчислений с каждого авиабилета. Так, по его словам, отчисления в размере хотя бы 10 руб. при перевозке 100 млн пассажиров приведут в общей сложности к страховому резерву около 1 млрд руб., что будет вполне достаточно в случае прекращения операционной деятельности крупного перевозчика.