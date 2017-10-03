В России появится система минимизации рисков внезапного ухода авиакомпаний с рынка

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В России появится система минимизации рисков внезапного ухода авиакомпаний с рынкаЭкономика и бизнес 3 октября, 19:52
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МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. В России будет разработана система минимизации рисков внезапного ухода авиакомпаний с рынка. Об этом говорится в сообщении Минтранса по итогам совещания по вопросу усиления ответственности авиакомпаний перед пассажирами за задержку или отмену рейсов.
"Всеми участниками совещания (представителями Минтранса, Минкультуры, Росавиации, Ростуризма, туроператоров и авиакомпаний - прим. ТАСС) было поддержано решение о разработке системы минимизации рисков внезапного ухода авиакомпаний с рынка воздушных перевозок. Более детально о тех наработках, которые уже сделаны, будет доложено министром транспорта РФ на совещании профильного комитета в Государственной Думе 4 октября", - говорится в сообщении Минтранса.
В ходе совещания министр транспорта РФ Максим Соколов выделил четыре ключевых блока, по которым необходимо активно работать для недопущения задержек и отмен рейсов авиакомпаний. В частности, это мониторинг финансово- экономической деятельности перевозчиков, сертификация авиакомпаний, четкий порядок разрешения всеми представителями отрасли критических ситуаций в случае их возникновения, а также меры ответственности авиакомпании перед пассажирами на каждом этапе ее деятельности.