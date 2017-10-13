Профсоюз шахтеров: Украина подготовила к зиме только половину от необходимого запаса угля

КИЕВ, 13 октября. /ТАСС/. Украина смогла накопить на складах 1,5 млн тонн антрацитового угля, что в два раза меньше запланированного для прохождения зимнего периода уровня. Об этом сообщил в пятницу глава Независимого профсоюза шахтеров Украины Михаил Волынец.

"Сегодня на складах тепловых электростанций и теплоэлектроцентралей находится 1,5 млн тонн угля, вместо 3 млн тонн, как предполагалось в планах", - написал он на странице в Facebook.

Волынец добавил, что страна получила из США меньше угля, чем ожидалось. "Вот и приплыли. Вчера на Украину прибыло второе судно с антрацитовым углем из США. Первое обещали с 80 тыс. тонн, а прибыло 62, второе судно доставило 62 тыс. тонн", - пожаловался он.

Дефицит угля на Украине

Украина испытывает дефицит энергетического угля после потери контроля над частью Донбасса. Cо второй половины 2014 года операторы тепловой генерации Украины вынуждены замещать этот уголь импортными поставками.

В первой половине 2017 года на Украине действовал режим чрезвычайной ситуации в энергетике из-за блокады радикалами железнодорожных путей и автодорог, связывающих Украину с неподконтрольными Киеву частью Донбасса, где добывается антрацитовый уголь. В связи с этим Киев рассматривал закупку его в США, Австралии и ЮАР. Однако доставка из Австралии оказалась нерентабельной из-за большого расстояния между странами, а из ЮАР - не может превышать 700 тыс. тонн в год.

Компания "Центрэнерго", контрольный пакет акций которой принадлежит государству, 31 июля 2017 года подписала с американской компанией Xcoal Energy & Resources соглашение о поставке 700 тыс. тонн энергетического угля до конца года. Как сообщил тогда глава украинской компании Олег Козенко, стоимость первой партии составила $113 за тонну.