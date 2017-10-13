Профсоюз шахтеров: Украина подготовила к зиме только половину от необходимого запаса угля

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КИЕВ, 13 октября. /ТАСС/. Украина смогла накопить на складах 1,5 млн тонн антрацитового угля, что в два раза меньше запланированного для прохождения зимнего периода уровня. Об этом сообщил в пятницу глава Независимого профсоюза шахтеров Украины Михаил Волынец.
"Сегодня на складах тепловых электростанций и теплоэлектроцентралей находится 1,5 млн тонн угля, вместо 3 млн тонн, как предполагалось в планах", - написал он на странице в Facebook.
Волынец добавил, что страна получила из США меньше угля, чем ожидалось. "Вот и приплыли. Вчера на Украину прибыло второе судно с антрацитовым углем из США. Первое обещали с 80 тыс. тонн, а прибыло 62, второе судно доставило 62 тыс. тонн", - пожаловался он.
Украина испытывает дефицит энергетического угля после потери контроля над частью Донбасса. Cо второй половины 2014 года операторы тепловой генерации Украины вынуждены замещать этот уголь импортными поставками.
В первой половине 2017 года на Украине действовал режим чрезвычайной ситуации в энергетике из-за блокады радикалами железнодорожных путей и автодорог, связывающих Украину с неподконтрольными Киеву частью Донбасса, где добывается антрацитовый уголь. В связи с этим Киев рассматривал закупку его в США, Австралии и ЮАР. Однако доставка из Австралии оказалась нерентабельной из-за большого расстояния между странами, а из ЮАР - не может превышать 700 тыс. тонн в год.
Компания "Центрэнерго", контрольный пакет акций которой принадлежит государству, 31 июля 2017 года подписала с американской компанией Xcoal Energy & Resources соглашение о поставке 700 тыс. тонн энергетического угля до конца года. Как сообщил тогда глава украинской компании Олег Козенко, стоимость первой партии составила $113 за тонну.