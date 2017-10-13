"Синдика" предлагает арендаторам-погорельцам 50% скидку в новом комплексе

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Руководство ООО "Синдика-О" (владела сгоревшим в крупном пожаре 8-10 октября ТК "Синдика" на западе МКАД в Московской области) намерено сделать 50% скидку на оплату аренды предприятиям, пострадавшим в происшествии, которые захотят разместиться в новом торговом комплексе компании. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе компании.

"Для оставшихся арендаторов установят льготу - снижение на 50% фиксированной части арендной платы сроком на один год", - говорится в сообщении пресс-службы. Топ-менеджмент "Синдики" ранее принял решение строить новый торговый комплекс на месте сгоревшего в ближайшие 1,5-2 года. Его размер составит не менее 100 тыс. кв. метров против сгоревших более 131 тыс. кв. метров.

"Синдика" также собирается закрепить за теми арендаторами-погорельцами, кто сохранит с ней отношения, те же площади по размеру и расположению, что были у них в сгоревшем здании, или максимально похожие условия, добавили в компании. Предоплаченные на месяц вперед депозиты за павильоны в сгоревшей "Синдике" компания арендаторам предложила оставить на условиях, аналогичных неснижаемому банковскому вкладу. Сумма будет увеличиться на 10% годовых, а "после запуска нового центра эти средства пойдут на оплату аренды".

Пока новый комплекс будет строиться, компания предложила пострадавшим арендаторам разместиться на площадках партнеров (ТК "Покров" и строительный рынок "Сергиев-Посад" - прим. ТАСС) или на строительной ярмарке, которая может появиться у сгоревшего ТЦ.

"С властями Московской области прорабатывается вопрос возможности организации строительной ярмарки неподалеку от сгоревшего центра. Это пожелание самих арендаторов - многие работают в этом месте около 20 лет, с момента появления первых рыночных рядов, имеют устоявшийся круг поставщиков и покупателей и не хотят их терять", - процитировали в сообщении генерального директора ООО "Синдика-О" Владимира Безносенко.

Представители компании с 11 октября начали проводить индивидуальные встречи с предпринимателями, работавшими в ТК "Синдика". Всего в комплексе было более 1000 арендаторов, из них переговоры прошли с 380. "365 из них изъявили желание продолжать сотрудничество с "Синдикой-О" на предложенных компанией условиях", - отметили в компании.