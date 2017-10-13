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Пермский край и компания "Уралкалий" планируют заключить ряд специнвестконтрактов

Экономика и бизнес
13 октября, 15:25 UTC+3 ПЕРМЬ ПЕРМЬ 13, октября. /ТАСС

По словам губернатора региона, предприятие "будет постепенно увеличивать объемы налоговых платежей в краевой и муниципальный бюджеты"

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ПЕРМЬ, 13 октября. /ТАСС/. Правительство Пермского края и компания "Уралкалий" планируют заключить ряд специнвестконтрактов (СПИК) по строительству рудника на Усть-Яйвинском участке Верхнекамского месторождения и другим инвестиционным проектам компании. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба правительства региона.

"Мы обсуждаем подписание новых специнвестконтрактов: по строительству рудника на Усть-Яйвинском участке Верхнекамского месторождения и другим инвестиционным проектам компании "Уралкалий". Кроме того, период девальвации рубля завершился, это значит, что предприятие будет постепенно увеличивать объемы налоговых платежей в краевой и муниципальный бюджеты", - передают слова губернатора Прикамья Максима Решетникова в пресс-службе праивительства.

По словам генерального директора ПАО "Уралкалий" Дмитрия Осипова, "для компании заключение специнвестконтракта - важное событие". "Компания много вкладывает в свое развитие, это необходимо для того, чтобы оставаться лидерами своей отрасли. Все наши инвестиционные проекты очень "длинные", первую отдачу мы получаем только через восемь-десять лет. Поэтому для реализации инвестиционных проектов, конечно, необходима поддержка краевых властей", - сообщил Осипов.

Первый региональный СПИК между правительством Пермского края и ПАО "Уралкалий" был заключен в 2016 году по проекту завершения строительства новой производственной линии выпуска хлористого калия на площадке Березниковского калийного производственного рудоуправления № 4.

В рамках проекта предполагается создать около 270 новых рабочих мест, в настоящий момент предприятием уже создано 130 рабочих мест, а до конца года появятся еще порядка 50. Специнвестконтракт заключен на шесть лет - до 2022 года. Согласно документу "Уралкалий" получает от краевого правительства непрямую финансовую поддержку, а со своей стороны предприятие развивает инфраструктуру, социальную сферу в муниципальных образованиях региона и создает новые рабочие места.

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