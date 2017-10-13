Завод Nissan в Петербурге увеличил производство на 23% за девять месяцев

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 октября. /ТАСС/. Завод "Ниссан Мэнуфэкчуринг рус" в Санкт-Петербурге за январь - сентябрь увеличил производство автомобилей на 23% до 32 тыс. машин по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"За девять месяцев производство составило более 32 тыс. автомобилей, это рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда было выпущено 25,8 тыс. машин", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что завод в случае необходимости может начать выпуск других автомобилей альянса Renault-Nissan, к которому в октябре 2016 года присоединился Mitsubishi Motors. Концерну также принадлежит доля в российском "АвтоВАЗе". Кроме того, в октябре петербургский завод перейдет на работу в две смены, для чего были дополнительно наняты порядка 450 сотрудников.

Производство в одну смену ведется с апреля 2016 года, тогда же компания сократила 400 человек из-за спада автомобильного рынка в России. На предприятии собирают модели X-Trail, Murano, Pathfinder и Qashqai. Проектная мощность завода составляет 100 тыс. автомобилей в год.

По данным аналитического агентства "Auto-Dealer-СПб", восемь месяцев 2017 года петербургские автозаводы Hyundai, Nissan и Toyota выпустили более 220 тыс. легковых автомобилей, что означает рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 27%.