Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.10:
$ 57.62
€ 68.14
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Завод Nissan в Петербурге увеличил производство на 23% за девять месяцев

Экономика и бизнес
13 октября, 15:52 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 13, октября. /ТАСС

Сейчас завод производит до 32 тыс. машин

Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 октября. /ТАСС/. Завод "Ниссан Мэнуфэкчуринг рус" в Санкт-Петербурге за январь - сентябрь увеличил производство автомобилей на 23% до 32 тыс. машин по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"За девять месяцев производство составило более 32 тыс. автомобилей, это рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда было выпущено 25,8 тыс. машин", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что завод в случае необходимости может начать выпуск других автомобилей альянса Renault-Nissan, к которому в октябре 2016 года присоединился Mitsubishi Motors. Концерну также принадлежит доля в российском "АвтоВАЗе". Кроме того, в октябре петербургский завод перейдет на работу в две смены, для чего были дополнительно наняты порядка 450 сотрудников.

Производство в одну смену ведется с апреля 2016 года, тогда же компания сократила 400 человек из-за спада автомобильного рынка в России. На предприятии собирают модели X-Trail, Murano, Pathfinder и Qashqai. Проектная мощность завода составляет 100 тыс. автомобилей в год.

По данным аналитического агентства "Auto-Dealer-СПб", восемь месяцев 2017 года петербургские автозаводы Hyundai, Nissan и Toyota выпустили более 220 тыс. легковых автомобилей, что означает рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 27%.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Первым под двумя арками Крымского моста прошло судно с Украины
2
Сотни военнослужащих обеспечили безопасность операции по установке арок Крымского моста
3
Представители Украины в ПАСЕ просят генсека СЕ подать в суд на РФ за неуплату взносов
4
Песков: ни о каком "выкупе" Украине за Крым не может быть и речи
5
Строители завершили уникальную операцию по установке арок Крымского моста
6
Песков: действия США с поездкой военных РФ в штаб-квартиру ООН неприемлемы
7
ЕВС рассмотрит вопрос о нарушении правил "Евровидения" в Киеве после завершения конкурса
Темы дня
Новости партнеров
Реклама