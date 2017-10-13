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Реконструкция аэропорта Брянск начнется в 2019 году

Экономика и бизнес
13 октября, 16:06 UTC+3 БРЯНСК /Корр. ТАСС, Павел Баранов

После реконструкции аэропорт сможет принимать все типы самолетов

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БРЯНСК, 13 октября. /Корр. ТАСС Павел Баранов/. Реконструкция в аэропорту Брянска, после которой он сможет принимать самолеты всех типов, включая Boeing 737-800, начнется в 2019 году. Об этом сообщил в пятницу журналистам директор аэропорта Александр Сай.

"В 2019 году начнется реконструкция ВПП (взлетно-посадочной полосы) международного аэропорта Брянск, а также реконструкция всего аэропортового комплекса", - сказал Сай.

Он отметил, что после реконструкции аэропорт сможет принимать все типы самолетов, которые есть сейчас в гражданской коммерческой авиации, вплоть до таких крупных машин как Boeing 737-800, способный перевозить до 190 пассажиров. По словам директора, на реконструкцию аэропорта регион рассчитывает получить в рамках федеральной программы 1,6 млрд рублей.

Сай уточнил, что в этом году прошел капитальный ремонт полосы, в который было вложено 14 млн рублей, однако это позволило добиться лишь частичных улучшений, так как полоса, спроектированная еще 1970-х годах, не рассчитана на современные нагрузки.

На федеральные средства планируется реконструировать ряд объектов аэропорта, связанных с аэронавигацией, обеспечением посадки, технические системы и другие объекты. Также планируется привлечь частного инвестора для строительства нового пассажирского комплекса.

"Планируется построить новое здание [для пассажиров] из быстровозводимых легких конструкций", - сказал директор аэропорта.

Работа аэропорта

Сай отметил, что сейчас из Брянска летают регулярные рейсы в Санкт-Петербург, со 2 ноября открывается регулярное сообщение с Москвой.

"Для того чтобы сделать доступной цену билетов, чтобы обеспечить регулярность рейсов, в этом году из бюджета области было выделено более 50 млн рублей", - сказал Сай.

В итоге с начала года было перевезено около 10 тыс. пассажиров. В следующем году аэропорт еще сильнее расширит географию вылетов, сделав регулярные рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Симферополь, Анапу, Минводы, Сочи, на курорты Турции, отметил он.

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