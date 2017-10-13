Ространснадзор предлагает повысить штраф за нарушения на ж/д переездах до 300 тыс. рублей

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Ространснадзор предлагает ввести штрафы за нарушения при проезде железнодорожных переездов для владельцев транспортных средств в размере от 100 до 300 тыс. рублей, сообщил глава Ространснадзора Виктор Басаргин на заседании коллегии службы.

По его словам, сейчас ответственность несет только водитель, тогда как выход на линию технически неисправных транспортных средств допускают их владельцы и руководители предприятий.

"Мы будем выходить с предложением, у нас есть понятие "несанкционированный доступ". Это либо дисквалификация руководителя, это огромнейшие штрафы. Мы будем рекомендовать от 100 до 300 тыс. рублей налагать на собственника транспортного средства. Будем такие предложения для Минтранса формировать", - сказал Басаргин.

В свою очередь, замминистра транспорта Алан Лушников отметил, что Минтранс поддержит эти предложения.

"Здесь действительно должна быть логика: воздействие не только на физическое лицо, которое находится за рулем, но и на юридическое лицо или предпринимателя, который владеет автотранспортным средством, если оно используется для предпринимательской деятельности, - сказал он. - И уверен, что мы попробуем это оперативно внедрить - может быть, уже в тот законопроект, который мы внесли".

Минтранс уже внес в правительство законопроект об увеличении до 5 тыс. рублей штрафа для водителей автотранспорта за нарушения на железнодорожных переездах. Штраф предусмотрен за выезд на железнодорожный переезд при закрытом (закрывающемся) шлагбауме, либо при запрещающем сигнале светофора, а также за остановку или стоянку на переезде. Сейчас штраф за эти нарушения составляет 1 тыс. рублей. Вопрос об увеличении штрафа для водителей за подобного рода нарушение обсуждается с 2015 года. Тогда планировалось повысить сумму штрафа с 1 тыс. до 30 тыс. рублей.

Как сообщалось ранее, в РЖД планировали обратиться в Минтранс, МВД и комитет Госдумы по транспорту в связи с ростом числа нарушений со стороны водителей на железнодорожных переездах. Такая мера была принята компанией после аварии под Владимиром: 6 октября в районе станции Покров Владимирской области автобус, в котором находились 58 пассажиров, заглох на железнодорожном переезде, после чего в него врезался поезд Санкт-Петербург - Нижний Новгород.