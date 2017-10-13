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МВФ назвал отличным макроэкономическое регулирование в России

Экономика и бизнес
13 октября, 17:00 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 13, октября. /ТАСС

Глава европейского департамента МВФ Поуль Томсен также высоко оценил работу Центробанка РФ

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ВАШИНГТОН, 13 октября. /ТАСС/. Международный валютный фонд назвал отличным уровень макроэкономического регулирования в России. Об этом заявил в пятницу директор европейского департамента МВФ Поуль Томсен на пресс-конференции в Вашингтоне.

"На прошлой неделе я был в Москве, и я продолжаю считать отличным макроэкономическое регулирование в России, - отметил он. - Я думаю, что за последние годы Центральный банк проделал отличную работу в деле борьбы с [экономическими] потрясениями, как с точки зрения денежно-кредитной политики, так и политики в отношении финансовой сферы".

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