МВФ назвал отличным макроэкономическое регулирование в России

ВАШИНГТОН, 13 октября. /ТАСС/. Международный валютный фонд назвал отличным уровень макроэкономического регулирования в России. Об этом заявил в пятницу директор европейского департамента МВФ Поуль Томсен на пресс-конференции в Вашингтоне.

"На прошлой неделе я был в Москве, и я продолжаю считать отличным макроэкономическое регулирование в России, - отметил он. - Я думаю, что за последние годы Центральный банк проделал отличную работу в деле борьбы с [экономическими] потрясениями, как с точки зрения денежно-кредитной политики, так и политики в отношении финансовой сферы".