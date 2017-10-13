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Орешкин не исключил, что приватизация "Совкомфлота" еще может пройти в 2017 году

Экономика и бизнес
13 октября, 18:43 UTC+3

По словам главы МЭР, Минфин убрал из бюджета доходы от приватизации компании просто с точки зрения консервативного подхода

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Материал из 1 страницы
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин

© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

ВАШИНГТОН, 13 октября. /ТАСС/. Министр экономического развития РФ Максим Орешкин не исключает, что приватизация пакета акций крупнейшей российской судоходной компании - "Совкомфлот" - может состояться в 2017 году, несмотря на то, что доходы от продажи актива исключены из бюджета на этот год.

"История очень простая: Минфин убрал [из бюджета доходы от приватизации "Совкомфлота"] просто с точки зрения консервативного подхода к цифрам бюджета", - сообщил Орешкин журналистам. Он пояснил, что если бы Минфин заложил в бюджет поступление средств от приватизации "Совкомфлота", то их "пришлось бы замещать, если бы деньги не поступили".

"Сделка может в том числе и в этом году состояться. Может состояться, может и не состояться. Мы над сделкой продолжаем активно работать, активно работаем с инвесторами, рассматриваем разные возможные структуры сделки", - отметил министр.

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Орешкин, Максим Станиславович
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