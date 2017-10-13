Орешкин не исключил, что приватизация "Совкомфлота" еще может пройти в 2017 году

ВАШИНГТОН, 13 октября. /ТАСС/. Министр экономического развития РФ Максим Орешкин не исключает, что приватизация пакета акций крупнейшей российской судоходной компании - "Совкомфлот" - может состояться в 2017 году, несмотря на то, что доходы от продажи актива исключены из бюджета на этот год.

"История очень простая: Минфин убрал [из бюджета доходы от приватизации "Совкомфлота"] просто с точки зрения консервативного подхода к цифрам бюджета", - сообщил Орешкин журналистам. Он пояснил, что если бы Минфин заложил в бюджет поступление средств от приватизации "Совкомфлота", то их "пришлось бы замещать, если бы деньги не поступили".

"Сделка может в том числе и в этом году состояться. Может состояться, может и не состояться. Мы над сделкой продолжаем активно работать, активно работаем с инвесторами, рассматриваем разные возможные структуры сделки", - отметил министр.