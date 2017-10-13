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Власти Тульской области заключили пять соглашений с инвесторами из Италии

Экономика и бизнес
13 октября, 18:53 UTC+3 ТУЛА ТУЛА 13, октября. /ТАСС

Заключенные соглашения подразумевают реализацию проектов в пищевой, машиностроительной и энергетической отраслях

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ТУЛА, 13 октября. /ТАСС/. Итальянские компании намерены инвестировать средства в пищевую, машиностроительную и энергетическую отрасли Тульской области. Пять соглашений между правительством региона и потенциальными инвесторами подписано в рамках Российско-Итальянского форума малого и среднего предпринимательства, который завершился в Туле в пятницу, рассказали ТАСС в пресс-службе областного правительства.

"Российско-Итальянский форум малого и среднего предпринимательства прошел в Туле 12 и 13 октября. Его участникам презентован инвестиционный потенциал Тульской области, территории и инфраструктура, необходимые для создания производств. По итогам форума подписано пять соглашений с итальянскими компаниями, которые будут реализованы в пищевой, машиностроительной и энергетической отраслях", - сообщили в пресс-службе.

По данным пресс-службы, точная сумма контрактов станет известна к концу года, поскольку процедура их оформления только начата. "Главная цель форума - установление межрегиональных и международных контактов между предприятиями России и Италии", - уточнили в пресс-службе.

Участниками форума стали более 50 тульских и итальянских предприятий малого и среднего бизнеса, а также компании из Волгоградской, Липецкой, Саратовской, Орловской, Калининградской областей и Мордовии.

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