Аграрии Башкирии собрали рекордный за последние восемь лет урожай зерна

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УФА, 13 октября. /ТАСС/. Аграрии Башкирии собрали 3,8 млн тонн зерна, что является рекордом за последние восемь лет. Об этом сообщил в пятницу глава республики Рустэм Хамитов на совещании в Уфе. В 2016 году урожай составил 3,3 млн тонн зерна.
"Впервые за последние восемь лет мы приблизились к отметке 4 млн тонн. Мы собрали 3,8 млн тонн зерна в бункерном весе. Товарного зерна у нас будет примерно 3,5 млн тонн. Этот результат во многом обеспечен внедрением современных технологий земледелия, наращиванием материально-технической базы", - сказал Хамитов.
По его словам, с начала года при поддержке республики сельхозпроизводители закупили более 1,6 тыс. единиц техники на 3 млрд рублей.
"Сегодня достаточно уверенно чувствует себя средний и малый агробизнес. С 2010 года численность фермеров в республике выросла в полтора раза. Более 6,3 тыс. крестьянско-фермерских и 617 тыс. личных подсобных хозяйств производят сегодня половину сельхозпродукции", - отметил глава республики.
Он добавил, что в стратегии социально-экономического развития республики до 2020 года агропромышленный комплекс определен одним из ключевых драйверов экономики.