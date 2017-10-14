Для арестованного в ОАЭ судна Crystal East готов сменный экипаж

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ВЛАДИВОСТОК, 14 октября. /ТАСС/. Судовладелец арестованного по исковому заявлению "Газпромбанка" судна Crystal East, которое сейчас стоит в порту Шарджа Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) с семью российскими моряками на борту, готов отправить на него новый экипаж, но пока это не удается сделать: паспорта моряков находятся у портовых властей, а местные агенты не хотят работать с арестованным судном. Об этом сообщил в субботу корреспонденту ТАСС представитель компании - судовладельца "Находка Портбункер" Вячеслав Сой.
"У нас есть экипаж на замену, но мы пока не можем его поменять, так как, во-первых, паспорта нынешнего экипажа находятся у портовых властей. Кроме того, для замены нужен официальный агент, а все официальные агенты, узнав, что на судно наложен арест и каждый день идет суточная оплата, спрашивают, кто будет это компенсировать, так как компания - судовладелец банкрот, в отношении нее введено конкурсное производство, и у компании просто нет денег", - рассказал собеседник агентства.
Экипаж на замену готов уже около месяца, он так же, как и нынешний экипаж, состоит из семи жителей Приморского края, которые осведомлены о ситуации с Crystal East и готовы к ней, сообщил представитель судовладельца. По его словам, задержек зарплаты не будет. Как только разрешится ситуация с паспортами и агентом, моряки, находящиеся сейчас на судне, смогут уехать домой, заверил он, добавив, что "виза делается два дня, сразу покупаются билеты, и люди уезжают, на смену приезжает новый экипаж".
Он пояснил, что снабжение судна водой, продовольствием и топливом налажено, люди на судне нужны, чтобы обеспечивать его безопасность и сохранность. В дальнейшем судно будет продано, как и другое арестованное из-за долгов имущество компании, но когда именно это произойдет, пока неясно, как неясно и то, когда удастся заменить экипаж на Crystal East. По словам собеседника агентства, на других судах компании подобных ситуаций нет, ни одно из них не арестовано в иностранном порту.
Как сообщалось ранее, судно Crystal East, ходившее под флагом РФ, было арестовано в иностранном порту по исковому заявлению "Газпромбанка". Судно стоит в порту с июля, на борту находятся семь моряков из Приморского края, которые обратились в профсоюз с просьбой помочь вернуть документы и организовать репатриацию.
К ситуации подключились дипломаты - по словам консула РФ в Дубае (ОАЭ) Антона Шарагова, консульство плотно занимается этой проблемой уже два месяца. Шарагов сообщил, что консульство находится в контакте с транспортной службой эмирата, в котором стоит арестованное судно, с Министерством иностранных дел ОАЭ, портовыми властями. Он пояснил, что российские моряки смогут беспрепятственно покинуть арабскую страну после смены экипажа, которая задерживается из-за того, что местные агенты отказываются работать с судном.