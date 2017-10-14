Силуанов: ужесточение ДКП развитых стран может затормозить рост мировой экономики

ВАШИНГТОН, 14 октября. /ТАСС/. Ужесточение денежно-кредитной политики (ДКП) развитых стран может привести к торможению мирового экономического роста, она должна оставаться достаточно мягкой до тех пор, пока не появятся явные признаки ускорения инфляции. Такое мнение высказал журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов в кулуарах ежегодной встречи Международного валютного фонда и Всемирного банка.

"Мягкая денежно-кредитная политика содержит определенные риски. Но драмализация (ужесточение - прим. ТАСС) денежно-кредитной политики может привести к проблемам в ряде стран с развивающейся экономикой, а также к торможению [мирового] экономического роста", - считает Силуанов. Он отметил, что США и страны Еврозоны высказали мнение, что пока сворачивать программы количественного смягчения преждевременно.

"Пока темпы роста вышли, особенно в Америке, на проектные показатели, а вопросы инфляции еще не настолько критичны для того, чтобы нужно было сворачивать программу количественного смягчения. Качество роста, который во многом и базируется на привыкших к постоянным вливаниям ликвидности странах-инвесторах, может измениться после того, как будет проходить сокращение такого количественного смягчения", - добавил российский министр.

Сверхмягкая денежно-кредитная политика способствовала наращиванию задолженности в нефинансовом секторе, отметил он. "Как государственный сектор, так и корпорации, а также домохозяйства увеличили долговую нагрузку на текущую деятельность. В этой ситуации риски, связанные с нормализацией денежно-кредитной политики, то есть с ростом процентных ставок при проведении операций по рефинансированию накопленного долга, могут оказаться довольно значительными", - сообщил Силуанов.

По его мнению, для поддержки восстановления мировой экономики и уменьшения краткосрочных рисков необходимо продолжать политику, ориентированную на стимулирование роста и поддержание стабильности рынков. "Денежно-кредитная политика в развитых странах должна оставаться достаточно мягкой до тех пор, пока не появятся явные признаки ускорения инфляции", - резюмировал он.

Министр добавил, что участники встречи МВФ отметили, что мировая экономика на подъеме и ее темпы роста в следующем году прогнозируются на уровне 3,5%, в 2019 году - 3,6%.