Силуанов: окончательные решения по налоговому маневру и ИПК должны быть приняты весной

ВАШИНГТОН, 14 октября. /ТАСС/. Окончательные решения по всем налоговым новациям, в том числе налоговому маневру, и по индивидуальному пенсионному капиталу (ИПК) должны быть приняты весной 2018 года, а законы по ним - до следующего октября. Об этом сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов в кулуарах встречи Международного валютного фонда и Всемирного банка.

"Весна следующего года - это время, когда необходимо принять все налоговые новации, которые должны быть учтены в бюджете 2019-2021 годов и которые должны вступить в силу начиная с 2019 года. А для этого нужно принять все налоговые законы до внесения бюджета в Госдуму, то есть до 1 октября", - сказал Силуанов. Он также отметил, что концепция ИПК будет обсуждаться в тот же период. По словам министра, обсуждение ненефтегазового налогового маневра уперлось в дискуссию с социальным блоком о последствиях снижения страховых взносов.

Ранее Минфин предложил снизить страховые взносы до 22% и увеличить налог на добавленную стоимость (НДС) до 22% при одновременном сохранении существующих льгот по НДС. По мнению ведомства, данная мера послужит для оздоровления российского бизнеса. "Вопрос в том, что снижение страховых взносов должно лечь на какой-то из фондов. Наши предложения и предложения Минтруда не нашли единого решения", - пояснил министр. Он добавил, что с точки зрения финансов предложения Минфина "безупречны", но у министерства социального блока есть другие соображения.

Концепция ИПК

ЦБ и Минфин в конце сентября 2016 года представили предложения по модернизации системы пенсионных накоплений - концепцию индивидуального пенсионного капитала, формирующегося в НПФ за счет добровольных отчислений граждан.

Концепция предусматривает, что ИПК будет формироваться в негосударственных пенсионных фондах за счет добровольных отчислений граждан, размер которых не будет ограничен. Предполагается, что уплаченные работником взносы будут дополняться государством через налоговый вычет и вычет из социального взноса, эти средства будут поступать на счет ИПК автоматически. В софинансировании смогут участвовать работодатели, получая в этом случае определенные льготы. Граждане, имеющие пенсионные накопления по обязательному пенсионному страхованию, смогут перевести их в качестве взноса на счет ИПК.

Планируется, что для работающих граждан, не выразивших в переходный период свое мнение по участию в системе, ИПК будет формироваться автоматически.

Предполагается, что система индивидуального пенсионного капитала заработает не позднее 1 января 2019 года.