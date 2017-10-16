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Силуанов: РФ может выйти на бездефицитный бюджет в 2019 году

Экономика и бизнес
16 октября, 9:57 UTC+3

Министр финансов подчеркнул, что в среднесрочной перспективе ведомство будет стремиться к дополнительной бюджетной консолидации

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ВАШИНГТОН, 14 октября. /ТАСС/. Минфин ожидает, что дефицит бюджета в 2017 году составит 2%, при этом на бездефицитный бюджет Россия может выйти в 2019-м. Об этом заявил журналистам министр финансов России Антон Силуанов в кулуарах ежегодной осенней встречи Всемирного банка и Международного валютного фонда.

"Ожидаем, что оптимизация расходов и улучшение собираемости доходов позволят снизить дефицит федерального бюджета в 2017 году до 2% ВВП против первоначального целевого показателя 3,2%. В среднесрочной перспективе мы будем стремиться к дополнительной бюджетной консолидации, чтобы ликвидировать первичный дефицит федерального бюджета к 2019 году", - сказал министр.

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