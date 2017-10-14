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Орешкин: вопрос санкций для американских инвесторов вторичен

Экономика и бизнес
14 октября, 17:46 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 14, октября. /ТАСС

Министр экономического развития считает, что экономика России выгодно отличается от других развивающихся рынков для иностранных инвесторов

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ВАШИНГТОН, 14 октября. /ТАСС/. Министр экономического развития России Максим Орешкин считает, что вопрос санкций для американских инвесторов вторичен. Об этом он заявил журналистам в кулуарах ежегодной осенней встречи Всемирного банка и Международного валютного фонда.

"Нет, на самом деле, [вопрос санкций] вообще не обсуждался. Ни на встрече с компаниями, ни на встречах с финансовыми инвесторами вопрос санкций не поднимался, потому что, мне кажется, в их восприятии это вопрос вторичный. Те, кто не боялся санкций последние два-три года, те заработали очень хорошие деньги на инвестициях. Они сейчас не обращают на этот вопрос значительного внимания", - сказал он по итогам встречи с представителями американского бизнеса.

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При этом экономика России выгодно отличается от других развивающихся рынков для иностранных инвесторов, уверен министр.

"Последняя статистика у нас: рынок акций - последние семь недель приток капитала. Последние недели - 140 с лишним миллионов [долларов]. В принципе, оценка макроэкономической политики российской, не только на самом деле макроэкономической, но и других изменений, которые происходят, крайне позитивна. Мы очень выгодно отличаемся от других развивающихся рынков", - пояснил он.

Орешкин признал, что в период санкций прямые иностранные инвестиции в российскую экономику сильно упали, но инвестиции в ценные бумаги оставались "сильными". "С точки зрения прямых инвестиций, да, этот поток очень сильно сократился. С точки зрения финансовых инвесторов, и в 2015, и в 2016 году инвестиции были сильные: значительный приток в тот же рынок ОФЗ, в рынок акций в последние кварталы во многом идет, в том числе и от американских инвесторов - крупных фондов", - отметил он.

По словам министра, приток инвестиций в последнем квартале оказался настолько сильным, что даже оказывает влияние на обменный курс.

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Персоны
Орешкин, Максим Станиславович
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