Орешкин: вопрос санкций для американских инвесторов вторичен

ВАШИНГТОН, 14 октября. /ТАСС/. Министр экономического развития России Максим Орешкин считает, что вопрос санкций для американских инвесторов вторичен. Об этом он заявил журналистам в кулуарах ежегодной осенней встречи Всемирного банка и Международного валютного фонда.

"Нет, на самом деле, [вопрос санкций] вообще не обсуждался. Ни на встрече с компаниями, ни на встречах с финансовыми инвесторами вопрос санкций не поднимался, потому что, мне кажется, в их восприятии это вопрос вторичный. Те, кто не боялся санкций последние два-три года, те заработали очень хорошие деньги на инвестициях. Они сейчас не обращают на этот вопрос значительного внимания", - сказал он по итогам встречи с представителями американского бизнеса.

При этом экономика России выгодно отличается от других развивающихся рынков для иностранных инвесторов, уверен министр.

"Последняя статистика у нас: рынок акций - последние семь недель приток капитала. Последние недели - 140 с лишним миллионов [долларов]. В принципе, оценка макроэкономической политики российской, не только на самом деле макроэкономической, но и других изменений, которые происходят, крайне позитивна. Мы очень выгодно отличаемся от других развивающихся рынков", - пояснил он.

Орешкин признал, что в период санкций прямые иностранные инвестиции в российскую экономику сильно упали, но инвестиции в ценные бумаги оставались "сильными". "С точки зрения прямых инвестиций, да, этот поток очень сильно сократился. С точки зрения финансовых инвесторов, и в 2015, и в 2016 году инвестиции были сильные: значительный приток в тот же рынок ОФЗ, в рынок акций в последние кварталы во многом идет, в том числе и от американских инвесторов - крупных фондов", - отметил он.

По словам министра, приток инвестиций в последнем квартале оказался настолько сильным, что даже оказывает влияние на обменный курс.