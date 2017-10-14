Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.10:
$ 57.62
€ 68.14
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

МЭР готовит несколько приватизационных сделок, в том числе и ВТБ

Экономика и бизнес
14 октября, 17:52 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 14, октября. /ТАСС

Глава ведомства Максим Орешкин отметил, что пока Минэкономразвития сосредоточено на завершении сделки по приватизации "Совкомфлота"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 14 октября. /ТАСС/. Минэкономразвития готовит несколько приватизационных сделок, в том числе продажу доли в ВТБ, но пока сосредоточено на завершении сделки по приватизации "Совкомфлота". Об этом заявил журналистам глава министерства Максим Орешкин в кулуарах ежегодной осенней встречи Всемирного банка и Международного валютного фонда.

Смотрите также

Орешкин не исключил, что приватизация "Совкомфлота" еще может пройти в 2017 году

Росимущество еще не получило рекомендаций инвестконсультантов о приватизации "Совкомфлота"

Глава ВТБ: рынок изменился не в пользу приватизации "Совкомфлота"

"Мы сейчас эту сделку ["Совкомфлот"] закончим, добьем ее наконец-то, тогда [возможны остальные сделки]", - сказал он.

"Мы всеми сделками занимаемся в том плане, что и анализ проводим, и с агентами работаем. Прорабатываем все, что есть. Есть у нас список компаний на приватизацию, все эти компании прорабатываем. В той или иной стадии", - отметил министр.

При этом Орешкин подчеркнул, что прорабатывается и сделка по продаже доли в ВТБ, несмотря на санкции."И ВТБ. Почему нет. Вдруг что-то изменится, ситуация меняется, а у нас все готово уже", - пояснил он.

В пятницу, 13 октября, глава Минэкономразвития заявил, что не исключает приватизации пакета акций "Совкомфлота" в 2017 году, хотя доходы от продажи актива исключены из бюджета на этот год. Планируемые поступления от сделки составляют 23,7 млрд рублей. Сейчас "Совкомфлот", который является крупнейшей российской судоходной компанией, на 100% принадлежит государству через Росимущество.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Орешкин, Максим Станиславович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Костин: отношения РФ и США являются следствием проблем Трампа с американской элитой
2
ГИБДД меняет правила проведения экзаменов и оформления регистрации машин
3
Один человек погиб и шестеро пострадали в ДТП со свадебным кортежем в Краснодарском крае
4
Саакашвили: на Закарпатье нет украинского государства
5
Reuters: погибшие в результате крушения самолета в Кот-д'Ивуаре были гражданами Молдавии
6
МВД РФ опубликовало правила остановки автомобилей за пределами стационарных постов ДПС
7
МИД РФ подтвердил подготовку визита Джонсона в Россию
Темы дня
Новости партнеров
Реклама