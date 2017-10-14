МЭР готовит несколько приватизационных сделок, в том числе и ВТБ

ВАШИНГТОН, 14 октября. /ТАСС/. Минэкономразвития готовит несколько приватизационных сделок, в том числе продажу доли в ВТБ, но пока сосредоточено на завершении сделки по приватизации "Совкомфлота". Об этом заявил журналистам глава министерства Максим Орешкин в кулуарах ежегодной осенней встречи Всемирного банка и Международного валютного фонда.

"Мы сейчас эту сделку ["Совкомфлот"] закончим, добьем ее наконец-то, тогда [возможны остальные сделки]", - сказал он.

"Мы всеми сделками занимаемся в том плане, что и анализ проводим, и с агентами работаем. Прорабатываем все, что есть. Есть у нас список компаний на приватизацию, все эти компании прорабатываем. В той или иной стадии", - отметил министр.

При этом Орешкин подчеркнул, что прорабатывается и сделка по продаже доли в ВТБ, несмотря на санкции."И ВТБ. Почему нет. Вдруг что-то изменится, ситуация меняется, а у нас все готово уже", - пояснил он.

В пятницу, 13 октября, глава Минэкономразвития заявил, что не исключает приватизации пакета акций "Совкомфлота" в 2017 году, хотя доходы от продажи актива исключены из бюджета на этот год. Планируемые поступления от сделки составляют 23,7 млрд рублей. Сейчас "Совкомфлот", который является крупнейшей российской судоходной компанией, на 100% принадлежит государству через Росимущество.