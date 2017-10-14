Орешкин: кардинальных изменений цен на нефть ждать не стоит

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ВАШИНГТОН, 14 октября. /ТАСС/. Рынок нефти находится в равновесии, кардинальных изменений цены пока ждать не стоит. Об этом заявил журналистам министр экономического развития России Максим Орешкин в кулуарах ежегодной осенней встречи Всемирного банка и Международного валютного фонда.
"Пока рынок более-менее находится в равновесии, запасы тоже потихонечку нормализуются, поэтому ожидать каких-то кардинальных изменений на рынке нефти вряд ли стоит", - сказал он.
При этом Минэкономразвития в консервативном прогнозе допустило падение цен до $35 за баррель в 2019-2020 годах. "Более слабый рост мировой экономики, какие-то кризисные явления, связанные с глобальными факторами", - рассказал Орешкин о факторах, которые могут привести к такому снижению цены.