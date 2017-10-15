Посол Венесуэлы: Каракас и Москва заключат договор о реструктуризации долга к 15 ноября

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 октября. /ТАСС/. Каракас и Москва заключат договор о реструктуризации долга Венесуэлы перед РФ к 15 ноября. Об этом сообщил в воскресенье ТАСС посол Венесуэлы в России Карлос Рафаэль Фариа Тортоса.

"Мы работаем над этим документом, - подтвердил дипломат. - Мы ожидаем, что для его заключения потребуется один месяц, то есть к 15 ноября эта работа должна быть закончена".

Посол подтвердил, что общие договоренности о реструктуризации уже достигнуты, остается лишь согласовать детали. "Работа ведется между правительствами и министерствами финансов наших стран", - пояснил он.

РФ и Венесуэла ведут переговоры о реструктуризации долга в $1 млрд.