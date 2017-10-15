В Тегеране считают, что ядерная политика Трампа не повлияет на стоимость нефти

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МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане считает, что недавние заявления президента США Дональда Трампа о ядерной программе Исламской Республики не окажут значительного влияния на рынок нефти. Слова политика приводит в воскресенье иранское агентство Shana.
"Я считаю маловероятным, что эти замечания будут иметь какое-либо определяющее влияние на цены на нефть", - цитирует агентство министра.
Дональд Трамп 13 октября изложил новую стратегию Вашингтона по отношению к Тегерану. Согласно ей, США будут противостоять "дестабилизирующему влиянию" Ирана, а также намерены призвать международное сообщество объединиться для оказания давления на Корпус "стражей исламской революции" (элитные части ВС Ирана). Кроме того, Вашингтон будет добиваться внесения изменений в Совместный всеобъемлющий план действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы.