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Страны ОПЕК в течение двух лет потеряли более $1 трлн из-за падения цен на нефть

Экономика и бизнес
15 октября, 20:45 дата обновления: 15 октября, 21:10 UTC+3

Об этом сообщил генсек организации Мухаммед Баркиндо на сессии в рамках ежегодной нефтегазовой конференции KOGS-2017

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Генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо

Генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо

© EPA/LISI NIESNER

ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 15 октября. /ТАСС/. Страны ОПЕК в 2015-2016 годах потеряли из-за падения нефтяных цен более $1 трлн экспортной выручки. Такую оценку озвучил генеральный секретарь организации Мухаммед Баркиндо, выступая на сессии в рамках ежегодной нефтегазовой конференции KOGS-2017.

"За последние два года (2015-й и 2016-й - прим. ТАСС) мы увидели не только падение инвестиций в секторе, но и снижение доходов от нефти [из-за падения цен]. Коллективно страны ОПЕК за этот период потеряли более $1 трлн", - сказал он.

Цены на нефть упали осенью 2014 года, после того, как летом того года они на какое-то время превышали отметку $100 за баррель. Пика падения котировки достигли в феврале 2015 года, достигнув $28 за баррель. По оценкам экспертов, в 2015-2016 годах инвестиции в нефтедобывающую отрасль упали в два раза.

Многие экспортно ориентированные страны, в том числе входящие в ОПЕК, столкнулись с падением доходов и, как следствие, дефицитом бюджетов. Ситуация вынудила ОПЕК и ряд независимых экспортеров заключить соглашение о сокращении добычи, целью которого является стабилизация спроса и предложения на рынке. С момента заключения соглашения в конце 2016 года цены на нефть подскочили более чем на $10, превысив отметку в $40 за баррель. В настоящее время сделка позволяет удерживать котировки в диапазоне $50-55 за баррель.

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