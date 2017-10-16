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РФПИ и Enel объявят о сотрудничестве в развитии экологически чистого транспорта

Экономика и бизнес
16 октября, 0:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, октября. /ТАСС

Соглашение также включает развитие системы каршеринга и создание сопутствующей инфраструктуры в виде сети зарядных станций в России

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МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и международная компания Enel, которая занимается производством и распределением электроэнергии и газа, в понедельник объявят о сотрудничестве в области развития экологически чистого транспорта. Об этом сообщила пресс-служба фонда.

Соглашение также включает развитие системы краткосрочного проката электромобилей (каршеринг) и создание сопутствующей инфраструктуры в виде сети зарядных станций в России.

Как сообщили в пресс-службе РФПИ, соответствующий документ планируется подписать на полях заседания Консультативного совета по иностранным инвестициям, которое в понедельник проведет премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

РФПИ - суверенный инвестиционный фонд Российской Федерации, основан в июне 2011 года с целью осуществления вложений в акционерный капитал преимущественно на территории России совместно с ведущими иностранными финансовыми и стратегическими инвесторами. Фонд выступает в качестве катализатора прямых инвестиций в российскую экономику.

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