РФПИ и Enel объявят о сотрудничестве в развитии экологически чистого транспорта

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МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и международная компания Enel, которая занимается производством и распределением электроэнергии и газа, в понедельник объявят о сотрудничестве в области развития экологически чистого транспорта. Об этом сообщила пресс-служба фонда.
Соглашение также включает развитие системы краткосрочного проката электромобилей (каршеринг) и создание сопутствующей инфраструктуры в виде сети зарядных станций в России.
Как сообщили в пресс-службе РФПИ, соответствующий документ планируется подписать на полях заседания Консультативного совета по иностранным инвестициям, которое в понедельник проведет премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
РФПИ - суверенный инвестиционный фонд Российской Федерации, основан в июне 2011 года с целью осуществления вложений в акционерный капитал преимущественно на территории России совместно с ведущими иностранными финансовыми и стратегическими инвесторами. Фонд выступает в качестве катализатора прямых инвестиций в российскую экономику.