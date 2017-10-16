РФПИ и Enel объявят о сотрудничестве в развитии экологически чистого транспорта

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и международная компания Enel, которая занимается производством и распределением электроэнергии и газа, в понедельник объявят о сотрудничестве в области развития экологически чистого транспорта. Об этом сообщила пресс-служба фонда.

Соглашение также включает развитие системы краткосрочного проката электромобилей (каршеринг) и создание сопутствующей инфраструктуры в виде сети зарядных станций в России.

Как сообщили в пресс-службе РФПИ, соответствующий документ планируется подписать на полях заседания Консультативного совета по иностранным инвестициям, которое в понедельник проведет премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

РФПИ - суверенный инвестиционный фонд Российской Федерации, основан в июне 2011 года с целью осуществления вложений в акционерный капитал преимущественно на территории России совместно с ведущими иностранными финансовыми и стратегическими инвесторами. Фонд выступает в качестве катализатора прямых инвестиций в российскую экономику.