Цена нефти Brent превысила $58

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МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2017 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне увеличилась на 1,5% и составила $58,04 за баррель, свидетельствуют данные торгов.
В последний раз цена нефти этого сорта находилась на уровне $58 за баррель 28 сентября 2017 г.
Российская валюта укрепляется на дорожающей нефти. Так, курс рубля на торгах Московской биржи уменьшился на 6 коп. по состоянию на 10:34 мск и составил 57,1 руб., курс евро - на 29 коп., до 67,34 руб.