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Завод Nissan в Петербурге начал работу в две смены

Экономика и бизнес
16 октября, 11:24 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 16, октября. /ТАСС

Проектная мощность предприятия составляет 100 тыс. автомобилей в год

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 октября. /ТАСС/. Завод "Ниссан Мэнуфэкчуринг рус" в Санкт-Петербурге начал работу в две смены. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба компании.

Производство в одну смену ведется с апреля 2016 года, тогда же компания сократила 400 человек из-за спада автомобильного рынка в России. На предприятии собирают модели X-Trail, Murano, Pathfinder и Qashqai. Проектная мощность завода составляет 100 тыс. автомобилей в год.

"Nissan объявляет о том, что сегодня была запущена вторая смена производства на собственном заводе компании в Санкт-Петербурге. Увеличение объема производства позволит удовлетворить растущий на российском рынке спрос на модели Nissan Qashqai, X-Trail и Murano", - говорится в сообщении. Как отметили в пресс-службе, с июля проводился набор и обучение 457 новых сотрудников для запуска второй смены.

Завод за январь-сентябрь увеличил производство автомобилей на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 32 тыс. машин.

Ранее сообщалось, что предприятие в случае необходимости может начать выпуск других автомобилей альянса Renault-Nissan, к которому в октябре 2016 года присоединился Mitsubishi Motors. Концерну также принадлежит доля в российском "Автовазе".

По данным аналитического агентства "Auto-Dealer-СПб", восемь месяцев 2017 года петербургские автозаводы Hyundai, Nissan и Toyota выпустили более 220 тыс. легковых автомобилей, что на 27% больше, чем за аналогичный период 2016 года.

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