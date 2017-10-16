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Минфин направил в правительство проект о поддержке Самотлорского месторождения "Роснефти"

Экономика и бизнес
16 октября, 12:25 дата обновления: 16 октября, 13:24 UTC+3

Сроки рассмотрения законопроекта будут зависеть от кабмина, отметил замминистра финансов Илья Трунин

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© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Минфин направил в правительство РФ законопроект о поддержке Самотлорского месторождения "Роснефти", сообщил журналистам замминистра финансов Илья Трунин.

"Мы в правительство направили уже", - сказал он, уточнив, что сроки рассмотрения законопроекта будут зависеть от кабмина.

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович сообщил журналистам, что правительство рассмотрит законопроект в октябре.

Налоговый стимул для Самотлора

Ранее сообщалось, что "Роснефть" и Минфин России согласовали поддержку Самотлорского месторождения, имеющего высокую степень обводненности, в виде ежегодного снижения налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в размере 35 млрд руб. сроком на 10 лет. "Роснефть" со своей стороны примет на себя расширенные инвестиционные обязательства в части долгосрочного увеличения объемов добычи на месторождении, создания новых рабочих мест, роста доходной базы государства, развития региональной инфраструктуры.

Планируется, что закон будет введен в действие с января 2018 года. В Минфине заявляют, что решение о поддержке Самотлорского месторождения "Роснефти" связано со взятыми компанией обязательствами по расширению инвестпрограммы и увеличению добычи на месторождении, а также с ростом дивидендов компании до 50% от чистой прибыли, а не с обводненностью Самотлора.

Как отмечал глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина РФ Алексей Сазанов, министерство полагает, что льготы по НДПИ нефтяным месторождениям, имеющим высокую степень обводненности, предоставляться не будут. Соответствующее предложение внесло в правительство Минэнерго, однако Минфин выступает против - выпадающие доходы бюджета от такой меры могут составить около 150 млрд руб. ежегодно.

Глава Минэнерго РФ Александр Новак в свою очередь отмечал, что льготы за счет роста добычи на этих месторождениях начнут приносить позитивный эффект для бюджета России уже со второго - третьего года их применения. Дискуссия о предоставлении льгот обводненным месторождениям не завершена.

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Персоны
Джокович, Новак Трунин, Илья Вячеславович Дворкович, Аркадий Владимирович
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