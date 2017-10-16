Ростех создаст единый корпоративный негосударственный пенсионный фонд на базе своих НПФ

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России одобрила передачу 100% негосударственного пенсионного фонда "Автоваз" госкорпорации "Ростех". Как сообщается в пресс-релизе Ростеха, передача фонда планируется в начале 2018 года, и после нее госкорпорация планирует консолидировать все пенсионные активы в едином фонде, включая НПФ "Первый промышленный альянс" и НПФ "Роствертол".

"Мы планируем консолидировать все негосударственные пенсионные фонды в контуре Ростеха. До конца 2018 года будет создан объединенный фонд, на базе которого планируется реализация корпоративных пенсионных программ. К настоящему времени по вопросу передачи НПФ "Автоваз" в периметр Ростеха уже получено положительное заключение Федеральной антимонопольной службы", - цитирует пресс-служба слова генерального директора Ростеха Сергея Чемезова.

В компании отметили, что объединение негосударственных пенсионных фондов позволит сократить издержки и оптимизировать работу единого корпоративного НПФ Ростеха, при этом увеличить масштаб бизнеса.

Создание единого НПФ Ростеха является очередным шагом в развитии корпоративных социальных программ и формировании долгосрочного ресурса для финансирования проектов корпорации. Объединение НПФ позволит предоставить дополнительные преимущества участникам и застрахованным лицам корпоративного пенсионного фонда, повысить финансовую стабильность НПФ и положительно скажется на качестве обслуживания клиентов, указали в госкорпорации.