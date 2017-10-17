Орловы и Виноградовы не любят отдавать долги

Ваша фамилия Иванов, Смирнов, Кузнецов, Попов, Васильев или Петров?

Именно ваши однофамильцы чаще всего обращаются за кредитами в микрофинансовые организации (МФО).

Среди имен, наиболее часто встречающихся среди заемщиков, лидируют Елена, Татьяна, Наталья, Александр и Ольга - на их долю приходится порядка 20% всех договоров.

Специалисты компании "Домашние деньги" изучили взаимосвязь имен, фамилий и платежеспособности заемщиков МФО.

Аналитики компании сделали выборку должников, проанализировав имена и фамилии, на которые приходится более 200 договоров.

По итогам всестороннего анализа самыми дисциплинированными оказались Киселевы, Макаровы, Алексеевы, Медведевы и Фроловы.

Уровень их просроченной хотя бы на месяц задолженности (исследователи используют термин дефолтность) составляет 10-15%.

Наиболее проблемными должниками компаний, выдающих микрокредиты, стали клиенты с фамилиями Кузьмин, Виноградов и Орлов.

Люди с такими фамилиями расплачиваются по долгам крайне неохотно – они допускают просрочку примерно в 35% случаев.

Также вовремя не платят по микрокредитам более трети Николаевых, Романовых, Борисовых и Зайцевых.

Заемщики, которых зовут Ирина, Татьяна, Наталья, Елена и Ольга, реже всего нарушают условия кредитного договора, выяснили исследователи.

Максим, Иван и Дмитрий допускают наибольшее число нарушений при выплате кредита, подписав договор с МФО, выяснили исследователи, проанализировавшие статистику.

Женщины чаще мужчин обращаются за "быстрыми" деньгами – их доля среди заемщиков достигает 56%. "Женщины более ответственно относятся к своим обязательствам и реже выходят на просрочку", - комментируют авторы исследования.

Мария Селиванова