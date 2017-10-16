"Газпром нефть" планирует добыть в 2018 году 63 млн тонн нефти

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. "Газпром нефть" прогнозирует небольшой рост собственной добычи нефти в 2018 году - до 63 млн тонн с 62 млн тонн, планируемых в 2017 году, сказал первый заместитель генерального директора компании Вадим Яковлев в интервью агентству Reuters.

"В прошлом году "Газпром нефть" добыла почти 60 млн тонн нефти и газового конденсата", - отметил он.

По его словам, в следующем году рост производства будет на всех новых активах компании, включая Новопортовское, Мессояхинское, Приразломное месторождения.