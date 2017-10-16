Волгоградская область направит 16 млрд рублей бюджетного кредита на погашение долгов

ВОЛГОГРАД, 16 октября. /ТАСС/. Правительство РФ предоставило бюджетный кредит почти на 16 млрд рублей Волгоградской области, сообщила в понедельник пресс-службе администрации региона.

"Правительством Российской Федерации поддержано предложение Волгоградской области, и принято решение о выделении бюджетного кредита в размере 15 млрд 756 млн рублей. Это решение позволит снять долговую нагрузку на бюджет в размере, по предварительным подсчетам, порядка 3 млрд рублей и направить эти средства (сэкономленные 3 млрд) на социально-экономическое развитие области", - приводятся в сообщении слова губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова.

В пресс-службе подчеркнули, что глава региона поставил задачу направить средства не на текущую деятельность, а на погашение долговых обязательств Волгоградской области, коммерческих кредитов. Бюджетный кредит позволит качественно изменить структуру государственного долга области и снизить расходы на его обслуживание. Госдолг региона составляет на сегодняшний день около 54 млрд рублей.