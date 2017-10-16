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Путин поручил проработать возможность долгосрочных тарифов на грузовые ж/д перевозки

Экономика и бизнес
16 октября, 17:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, октября. /ТАСС

Кроме того, глава государства ждет от кабмина предложений по реализации мероприятий, направленных на создание на госгранице между РФ и Китаем грузопассажирского автомобильного пункта пропуска

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МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ представить предложения по установлению долгосрочных тарифов на железнодорожные грузоперевозки. Как сообщает сайт Кремля, такое поручение глава государства дал по итогам заседания президиума госсовета, состоявшегося 6 сентября.

Кроме того, президент ждет от кабмина предложений "по установлению единого тарифа при осуществлении перевозки грузов по железным дорогам АО "Акционерная компания "Железные дороги Якутии" и ОАО "Российские железные дороги". Также кабмину надлежит представить предложения по реализации мероприятий, направленных на создание на госгранице между РФ и Китаем грузопассажирского автомобильного пункта пропуска Большой Уссурийский. Правительству предстоит подготовить предложения по включению в государственную программу "Развитие транспортной системы" мероприятий по реконструкции береговой инфраструктуры морских портов Ванино и Холмск для паромного сообщения острова Сахалин с материковой частью страны и строительства морского паромно-пассажирского причала на левом берегу Анадырского лимана в поселке Угольные Копи.

Глава государства ожидает от кабмина также предложений по финансированию строительства грузопассажирского судна для организации регулярного сообщения между полуостровом Камчатка, портами Сахалина, Магаданской области, Приморского края и портопунктами Курильских островов. Также Путин поручил кабинету министров обеспечить строительство с 2018 года грузопассажирского судна для обеспечения сообщения Командорских островов и города Северо-Курильска с городом Петропавловск-Камчатским.

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