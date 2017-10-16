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Минфин России предлагает довести объем суверенных резервов до 7% ВВП

Экономика и бизнес
16 октября, 18:29 дата обновления: 16 октября, 18:57 UTC+3

Глава министерства Антон Силуанов прогнозирует в 2018 году выход на общую сбалансированность

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МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Минфин России предлагает довести объем суверенных резервов до 7% ВВП, сообщил глава министерства Антон Силуанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

"Мы прогнозируем, что в 2018 году бюджет выйдет на общую сбалансированность. Доведем нашу "подушку безопасности" до определенного уровня, можем его обсуждать - 5-7%. Но мы считаем, что это 7% ВВП", - сказал он.

В 2016 году объем Резервного фонда сократился в 3,7 раза по сравнению с 2015 годом (972,1 млрд рублей против 3,6 трлн рублей). По состоянию на 1 октября 2017 года его размер составляет 986,71 млрд рублей, или 1,1% ВВП. Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на ту же дату составил 4,2 трлн рублей, или 4,6% ВВП, следует из материалов Минфина.

Минфин скорректировал заложенные в бюджете РФ расходы Резервного фонда и ФНБ на финансирование дефицита в 2017 году: из Резервного фонда предлагается направить 1 трлн 45 млрд рублей, из ФНБ - 662,3 млрд рублей. Новые оценки расходов Резервного фонда на 1,5% ниже, чем прописано в действующем законе о бюджете, а расходы ФНБ - на 0,18% ниже.

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