Путин и основатель Alibaba Джек Ма встретятся на сессии "Валдайского клуба"

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МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и основатель крупнейшей в мире компании в сфере электронной торговли Alibaba Group Джек Ма примут участие в пленарной сессии ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" в четверг. Отвечая на вопрос ТАСС, запланирована ли отдельная беседа главы государства и бизнесмена, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не подтвердил этого, однако и не исключил.
"Путин и Джек Ма увидятся на сессии", - сказал он.
Ранее китайский предприниматель уже имел возможность поговорить с Путиным. Он входил в состав группы представителей крупного зарубежного бизнеса, с которой глава российского государства беседовал на полях Петербургского экономического форума в июне 2016 года.
Ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба "Валдай" открылось в понедельник в Сочи. Его тема - "Созидательное разрушение: возникнет ли из конфликтов новый мировой порядок?" Эксперты клуба и приглашенные гости "намерены проанализировать трансформацию социально-политической картины мира и наметить контуры будущего", говорится на сайте организаторов.
В заключительный день работы заседания 19 октября состоится пленарная сессия, которая будет озаглавлена "Мир будущего: через столкновение к гармонии".
Ранее Песков сообщил, что Путин готовит важное и интересное выступление на Валдайском форуме.