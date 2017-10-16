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Минэкономразвития прогнозирует снижение уровня безработицы в России к 2020 году до 4,7%

Экономика и бизнес
16 октября, 20:48 UTC+3 МОСКВА 16, октября. /ТАСС

По прогнозу Минфина, безработица в РФ в 2017 году ожидается на уровне 5,2%

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МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Минэкономразвития прогнозирует снижение уровня безработицы в России к 2020 году до 4,7%, сообщил замминистра экономического развития Азер Талыбов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

"Повышение экономической активности в сочетании с демографическими трендами приведет к снижению уровня безработицы к 2020 году до уровня 4,7%", - сказал он, отметив, что снижение фактического уровня безработицы будет сопровождаться снижением естественного, структурного уровня.

В апреле премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщал, что безработица в РФ составила 5,5% от экономически активного населения в 2016 году.

По прогнозу Минфина, безработица в РФ в 2017 году ожидается на уровне 5,2%. Также в проекте бюджетного прогноза Минфина РФ до 2035 года говорится, что уровень безработицы сократится с ожидаемых 5,2% в 2017 году до 4,4 % в 2035 году.

Численность безработных в России в августе 2017 г., по данным Росстата, составила около 3,79 млн человек, или 4,9% экономически активного населения.

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