Bloomberg: Facebook ищет сотрудников с доступом к секретной информацииМеждународная панорама 16 октября, 20:01
Экс-замглавы ГУ МВД по Москве стал помощником начальника по общественной безопасностиМосква 16 октября, 19:58
Трамп считает, что существует несколько вариантов развития событий вокруг сделки с ИраномМеждународная панорама 16 октября, 19:53
Нолито: футболисты "Севильи" остались в восторге от прогулки по Красной площадиСпорт 16 октября, 19:49
CEFC заплатит Glencore и QIA за 14,16% акций "Роснефти" €3,9 млрд и $4,57 млрдЭкономика и бизнес 16 октября, 19:45
Бериссо: "Севилья" не ждет легкой прогулки в матче со "Спартаком"Спорт 16 октября, 19:34
СМИ: Кончаловский снимает в Италии кинокартину о МикеланджелоКультура 16 октября, 19:28
"Амкар" и "Тосно" сыграли вничью в матче 13-го тура РФПЛСпорт 16 октября, 19:28
Новый жилой микрорайон на 900 квартир откроется в Назрани в ноябреСеверный Кавказ 16 октября, 19:19
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Минэкономразвития прогнозирует снижение уровня безработицы в России к 2020 году до 4,7%, сообщил замминистра экономического развития Азер Талыбов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.
"Повышение экономической активности в сочетании с демографическими трендами приведет к снижению уровня безработицы к 2020 году до уровня 4,7%", - сказал он, отметив, что снижение фактического уровня безработицы будет сопровождаться снижением естественного, структурного уровня.
В апреле премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщал, что безработица в РФ составила 5,5% от экономически активного населения в 2016 году.
По прогнозу Минфина, безработица в РФ в 2017 году ожидается на уровне 5,2%. Также в проекте бюджетного прогноза Минфина РФ до 2035 года говорится, что уровень безработицы сократится с ожидаемых 5,2% в 2017 году до 4,4 % в 2035 году.
Численность безработных в России в августе 2017 г., по данным Росстата, составила около 3,79 млн человек, или 4,9% экономически активного населения.