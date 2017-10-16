Силуанов: докапитализация РФПИ в 2017 году не потребуется

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Поправки в бюджет на 2017 год не подразумевают докапитализацию РФПИ в этом году. Об этом сообщил журналистам в Госдуме министр финансов Антон Силуанов.

"Нет. У нас была договоренность, что вопрос о докапитализации будет рассматриваться, если объем остатков снизится до 30 млрд руб. Там сейчас около 60 (млрд руб.) пока", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

РФПИ - суверенный инвестиционный фонд Российской Федерации, основан в июне 2011 года с целью осуществления вложений в акционерный капитал преимущественно на территории России совместно с ведущими иностранными финансовыми и стратегическими инвесторами. Фонд выступает в качестве катализатора прямых инвестиций в российскую экономику.