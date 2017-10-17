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Комитет Думы инициирует программу о строительстве двухуровневых железнодорожных переездов

Экономика и бизнес
17 октября, 8:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, октября. /ТАСС

На реализацию программы в бюджете на 2019 год планируется заложить 15 млрд руб., сообщил глава думского комитета Евгений Москвичев

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МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Профильный комитет Госдумы по транспорту и строительству предложит в ближайшее время Минтрансу федеральную программу о возведении на железнодорожных переездах по всей России двухуровневых путепроводов. На ее реализацию с 2019 года потребуется 15 млрд руб., сообщил во вторник ТАСС глава думского комитета Евгений Москвичев.

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"В комитете [Госдумы по транспорту и строительству] рассматривался вопрос безопасности на железнодорожных переездах. Мы инициируем федеральную программу о строительстве двухуровневых путепроводов. Я хочу поднять эту тему в правительстве в ближайшее время, предложить Минтрансу", - сказал Москвичев.

По его словам, в соответствии с этой программой планируется разработка единого типового проекта двухуровневых железнодорожных переездов, которые появятся по всей России. "Под программу необходимо будет заложить в бюджете на 2019 год 15 млрд руб., ее нужно запускать с 2019 года", - отметил депутат.

"Речь идет о безопасности людей. Реализуя такую программу, мы исключим трагедии подобные той, которая произошла во Владимирской области", - подчеркнул глава комитета.

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