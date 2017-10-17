Комитет Думы инициирует программу о строительстве двухуровневых железнодорожных переездов

Сумма компенсаций ущерба от АЧС в Омской области составит около 150 млн рублейСибирь 17 октября, 8:34
Нападающий "Тампы" Кучеров признан первой звездой дня в НХЛСпорт 17 октября, 8:14
ВЦИОМ: россияне считают, что обеспечивать семью должен мужчинаОбщество 17 октября, 8:07
В Омске до конца года откроется центр по сопровождению слепоглухих людейОбщество 17 октября, 7:45
Центр Киева оцеплен в связи с предстоящей всеукраинской акцией протестаМеждународная панорама 17 октября, 7:22
В Шанхае принята программа поддержки иностранных научно-исследовательских центровНаука 17 октября, 6:50
Задержанные из-за тумана самолеты вылетели из НовосибирскаСибирь 17 октября, 6:46
Кабмин выделил Севастополю 500 млн рублей на строительство социальной инфраструктурыЭкономика и бизнес 17 октября, 6:28
В Москве и по области ожидается местами небольшой дождь и до 13 градусов теплаМосква 17 октября, 6:10
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Профильный комитет Госдумы по транспорту и строительству предложит в ближайшее время Минтрансу федеральную программу о возведении на железнодорожных переездах по всей России двухуровневых путепроводов. На ее реализацию с 2019 года потребуется 15 млрд руб., сообщил во вторник ТАСС глава думского комитета Евгений Москвичев.
"В комитете [Госдумы по транспорту и строительству] рассматривался вопрос безопасности на железнодорожных переездах. Мы инициируем федеральную программу о строительстве двухуровневых путепроводов. Я хочу поднять эту тему в правительстве в ближайшее время, предложить Минтрансу", - сказал Москвичев.
По его словам, в соответствии с этой программой планируется разработка единого типового проекта двухуровневых железнодорожных переездов, которые появятся по всей России. "Под программу необходимо будет заложить в бюджете на 2019 год 15 млрд руб., ее нужно запускать с 2019 года", - отметил депутат.
"Речь идет о безопасности людей. Реализуя такую программу, мы исключим трагедии подобные той, которая произошла во Владимирской области", - подчеркнул глава комитета.