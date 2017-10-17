Комиссия по иноинвестициям рассмотрит в комплексе сделку РФПИ по EDC и заявку Schlumberger

ЯЛТА, 17 октября. /ТАСС/. Правительственная комиссия по иностранным инвестициям комплексно рассмотрит сделку по вхождению Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) с партнерами в Eurasia Drilling Company (EDC) и заявку Schlumberger. Об этом сообщил журналиста глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев.

"Я думаю, что председатель правительства, скорее всего, определит рассмотрение не одной сделки на эту тему, а комплексно - и той, и другой (РФПИ с партнерами и Schlumberger - прим. ТАСС), потому что ясно, что эти сделки могут иметь и синергию, могут, в какой-то части, и свои противоречия. Можно выбрать одно из двух, а можно сделать две сразу, и тогда можно будет упаковывать этот капитал немножко по-другому, и тогда инвестиций еще больше придет", - сказал он.

"Представить себе, что одна сделка будет рассмотрена, а другая вообще никак не рассмотрена, я не могу. Может быть, одна будет принята, а вторая отвергнута, или две сразу одобрены, но с определенными условиями доработки, чтобы была комплексная сделка. Тут могут быть разные варианты", - отметил глава ФАС и добавил, что дата заседания правкомиссии по иноинвестициям еще не определена, так как по многим вопросам работа еще не завершена и нет официальных заключений.

Артемьев также сообщил, что ФАС рассмотрит заявку РФПИ с партнерами на покупку доли в EDC в течение месяца. "Сейчас идет обычная процедура согласования между ведомствами. Вы знаете, эта процедура занимает от месяца до полутора, регламент - обычно около двух (месяцев), но мы стараемся за месяц все это делать. Мне кажется, что это предложение является одним из интересных, сейчас все уполномоченные органы - прежде всего Министерство природных ресурсов, Министерство промышленности, ФСБ, мы и другие. рассматриваем эту сделку", - сказал руководитель антимонопольного ведомства.

По словам главы ФАС, Shlumberger продолжает переговоры по покупке доли в EDC, однако окончательные предложения по покупке доли в EDC от Schlumberger не поступили.

"Schlumberger тоже занимает достаточно активную позицию, они присылают свои идеи, предложения. Я бы не сказал, что мы отказались от диалога в этом отношении, этот вопрос не закрыт", - сказал глава ведомства.

История вопроса

Ранее ФАС и Минприроды заявили, что шансы на сделку между Schlumberger и EDC малы, поскольку иностранный инвестор не предоставил гарантии того, что новые потенциальные санкции со стороны США не нарушат деятельность российской компании, работающей на участках федерального значения.

Кроме того, как сообщал источник ТАСС, Минприроды предложило ФАС запретить Schlumberger разрывать уже существующие контракты нефтесервисной компании. Также ведомство предложило ввести обязательство по принудительной продаже доли в Eurasia Drilling инвестору из России в случае ввода дополнительных санкций со стороны США.

Ранее в интервью ТАСС глава Минпарироды РФ Сергей Донской сообщил, что Минприроды предлагает в рамках возможной сделки по покупке Schlumberger доли в EDC полностью перевести EDC в российскую юрисдикцию, а также установить требования к формированию органов управления этой компанией из лиц, имеющих доступ к гостайне.

Eurasia Drilling - российская компания, на которую приходится 19% рынка бурения в нефтегазовом секторе, не считая субподрядов.

В последнее время об интересе войти в капитал Eurasia Drilling заявили ведущая международная нефтесервисная компания Schlumberger, а также консорциум РФПИ с китайскими и ближневосточными инвесторами. Schlumberger претендует на 51% акций. Консорциум размер желаемого пакета не называл, но отмечал, что он может быть миноритарным.