Крым и ФАС выработали совместную позицию в части отмены роуминга

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ЯЛТА, 17 октября. /ТАСС/. Власти Крыма и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выработали совместную позицию в части отмены роуминга на территории полуострова. Об этом во вторник сообщил журналистам глава региона Сергей Аксенов.
"С Игорем Юрьевичем (Артемьевым, главой ФАС - прим. ТАСС) мы уже проговорили: займем совместную позицию в части исключения роуминга, я имею в виду в средствах связи для крымчан", - сказал он.
Аксенов назвал "глупостью" наличие роуминга в рамках одной страны. "Глупость абсолютная - в рамках одной страны имеем разные тарифы. И крымчане, выезжающие на материк, имеют две сим-карточки, потому что разговаривать не комфортно по крымским номерам", - добавил глава региона.
Ранее Аксенов не раз подвергал критике работу мобильных операторов, которые предоставляют в Крыму свои услуги в роуминге, тем самым, по его словам, "обдирают" жителей и гостей полуострова.
Проблема с роумингом в Крыму существует из-за того, что пока крупные российские операторы не зашли в регион из-за санкций. На полуострове работают три оператора: "Севмобайл", "К-телеком" и "Крымтелеком". Крымские компании предоставляют абонентам из других регионов России услуги сотовой связи вне зоны обслуживания домашней сети с использованием ресурсов своих сетей.