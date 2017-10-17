Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.10:
$ 57.09
€ 67.3
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Крым и ФАС выработали совместную позицию в части отмены роуминга

Экономика и бизнес
17 октября, 11:31 UTC+3 ЯЛТА ЯЛТА 17, октября. /ТАСС

Сергей Аксенов назвал "абсолютной глупостью" наличие разных тарифов в рамках одной страны

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЯЛТА, 17 октября. /ТАСС/. Власти Крыма и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выработали совместную позицию в части отмены роуминга на территории полуострова. Об этом во вторник сообщил журналистам глава региона Сергей Аксенов.

"С Игорем Юрьевичем (Артемьевым, главой ФАС - прим. ТАСС) мы уже проговорили: займем совместную позицию в части исключения роуминга, я имею в виду в средствах связи для крымчан", - сказал он.

Аксенов назвал "глупостью" наличие роуминга в рамках одной страны. "Глупость абсолютная - в рамках одной страны имеем разные тарифы. И крымчане, выезжающие на материк, имеют две сим-карточки, потому что разговаривать не комфортно по крымским номерам", - добавил глава региона.

Ранее Аксенов не раз подвергал критике работу мобильных операторов, которые предоставляют в Крыму свои услуги в роуминге, тем самым, по его словам, "обдирают" жителей и гостей полуострова.

Проблема с роумингом в Крыму существует из-за того, что пока крупные российские операторы не зашли в регион из-за санкций. На полуострове работают три оператора: "Севмобайл", "К-телеком" и "Крымтелеком". Крымские компании предоставляют абонентам из других регионов России услуги сотовой связи вне зоны обслуживания домашней сети с использованием ресурсов своих сетей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Аксенов, Сергей Валерьевич
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Биография Дмитрия Пескова
2
Более 5 тыс. человек вышли на акцию протеста возле Верховной рады в Киеве
3
Пушков: позиция ЕС по передаче Киеву контроля над границей неприемлема
4
Умер актер Дмитрий Марьянов
5
Верховная рада не может принять все требования протестующих
6
Дипломат КНДР: ядерная война на Корейском полуострове может начаться "в любой момент"
7
Биография актера Дмитрия Марьянова
Темы дня
Новости партнеров
Реклама