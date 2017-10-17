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Адыгея получит из федерального бюджета более 3 млрд рублей на достройку водовода

Экономика и бизнес
17 октября, 12:46 UTC+3 МАЙКОП /Корр. ТАСС, Оксана Гамзаева

Объект планируют достроить в течение трех лет

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МАЙКОП, 17 октября. /Корр. ТАСС Оксана Гамзаева/. Стратегический для Адыгеи в части развития туризма объект - Майкопский групповой водовод, обеспечивающий питьевой водой из карстовых источников жителей столицы республики и Майкопского района, будет достроен в течение трех лет. На эти цели правительство РФ направит более 3 млрд рублей, сообщил во вторник журналистам член комитета Госдумы по бюджету и налогам Владислав Резник, представляющий Адыгею в нижней палате парламента.

"Правительство выполнило поручение Госдумы, которое давалось в июне при рассмотрении изменений в федеральный бюджет текущего года, и подтвердило, что средства будут выделены в полном объеме. То есть на достройку водозабора в Майкопском районе в течение трехлетнего периода из бюджета будет направлено более 3 млрд рублей", - сказал он.

Резник пояснил, что комитет Госдумы по бюджету и налогам 16 октября приступил к рассмотрению проекта федерального бюджета на 2018-2020 годы, который предусматривает выделение средств на строительство водозабора и магистрального водовода в Адыгее. Согласно пояснительной записке к проекту бюджета, на достройку водозабора в 2018 году планируется направить 996,5 млн рублей, в 2019 году - 1 млрд 41,3 млн рублей.

"На заседании бюджетного комитета я получил подтверждение от представителей правительства, что на 2020 год запланировано 1 млрд 81 млн рублей, как и предполагалось изначально. Но поскольку госпрограмма, в рамках которой предполагается такое финансирование, еще не принята, все это пока в расходах Минфина РФ", - добавил Резник.

Как прокомментировали ТАСС в Министерстве строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, строительство Майкопского группового водовода в Адыгее велось с 2008 по 2013 годы в раках реализации Федеральной целевой программы (ФЦП) "Юг России" и было заморожено с окончанием действия этой госпрограммы. Оказанная региону за этот период господдержка в объеме 1,3 млрд рублей обеспечила финансирование всего 27% от сметной стоимости объекта, что не позволило завершить даже линейную часть водовода, построено 57 из 120 км.

Майкопский групповой водовод - единственное в России уникальное сооружение протяженностью порядка 46 км - был сдан в эксплуатацию в 1982 году. Его уникальность заключается в том, что он наполняется водой из карстовых водных источников северного склона Большого Кавказского хребта, при этом большую часть пути в трубах она идет самотеком.

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