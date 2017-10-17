Медведев утвердил проект IT-кампуса в Петербурге

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о строительстве в Пушкинском районе Санкт-Петербурга кампуса Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики. Как сообщает официальный сайт правительства, кампус будет включать научные центры, лаборатории, учебные здания, жилье и другие объекты.

"В новом кампусе планируется обучение 3600 человек, создание 50 международных лабораторий, не менее пяти инновационных производств, которые позволят создать 6 тыс. новых высококвалифицированных рабочих мест", - говорится в сообщении. Отмечается, что с соответствующим предложением выступило правительство Санкт-Петербурга.

Также кабмин принял предложение Минкомсвязи России о создании акционерного общества "Хайпарк Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики", ответственного за реализацию проекта, с уставным капиталом 321 млн руб. 100% акций этой компании будут находиться в федеральной собственности.