УАЗ планирует реализовать до конца года 2 тыс. грузовиков новой модели "Профи"

УЛЬЯНОВСК, 17 октября. /ТАСС/. Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) намерен реализовать в этом году 2 тыс. автомобилей УАЗ "Профи", производство которых началось в сентябре. Продажи новой модели уже начались, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе предприятия.

"В дилерской сети УАЗ стартовали продажи нового коммерческого автомобиля УАЗ "Профи", серийное производство которого началось в сентябре 2017 года. До конца этого года планируем реализовать 2 тыс. новых грузовиков УАЗ "Профи"", - сообщили в пресс-службе.

Автомобиль "Профи" грузоподъемностью 1,5 тонны оборудован бензиновым двигателем нового поколения ZMZ-PRO Заволжского моторного завода (Нижегородская область), который обеспечивает дополнительную топливную эффективность. Приобрести новую модель можно в дилерских центрах УАЗа в комплектациях "Стандарт" по цене от 649 тыс. рублей и "Комфорт" по цене от 699 тыс. рублей по программам Trade-in или "Утилизация" (обмен старого автомобиля на новый). Автомобиль комплектации "Комфорт" оснащен кондиционером, охранной сигнализацией с дистанционно-управляемым центральным замком, противотуманными фарами, сидение водителя регулируется по высоте подушки и поясничному подпору, автомобиль оснащен аудиосистемой (MP3\USB) с двумя динамиками и зимним пакетом с электрообогревом лобового стекла по всему периметру, имеется подогрев сидений. Автомобиль в комплектации "Стандарт" оснащен тормозной системой ABS+EBD, подушкой безопасности водителя, электростеклоподъемниками, салонным фильтром, центральным замком, боковыми зеркалами с обогревом и электрорегулировкой.

Покупатели могут выбрать дополнительные опции, в числе которых блокировка заднего дифференциала, зимний пакет (для комплектации "Стандарт"), система помощи при парковке, современная мультимедийная система с интерактивным экраном и возможностью интеграции навигационной системы. На базе УАЗ "Профи" также разработаны школьный автобус и автомобиль скорой медицинской помощи. Кроме того, у модели широкий спектр надстроек, в том числе кран-манипулятор, передвижная электротехническая лаборатория, пищевая автоцистерна, автогидроподъемник, промтоварный фургон, бортовой двухрядный автомобиль.

Ранее директор завода по экспорту Андрей Дорофеев сообщил, что предприятие рассчитывает за счет продаж автомобиля УАЗ "Профи" увеличить поставки в Белоруссию на 40-60% в год. На данный момент Белоруссия ежегодно закупает у предприятия до 10 тыс. машин. Предприятие уже представило в Минске перспективные модели новой линейки для белорусского рынка.

УАЗ специализируется на выпуске полноприводных легковых автомобилей и микроавтобусов. Производственная мощность завода составляет 105 тыс. машин в год. С 2000 года предприятие входит в структуру концерна "Соллерс". Компания выпускает более десятка моделей марки UAZ примерно в 100 модификациях и экспортирует продукцию более чем в 20 стран.