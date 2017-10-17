Греф заявил о работе над созданием ассоциации по развитию квантовых технологий

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СКОЛКОВО, 17 октября. /ТАСС/. В России идет работа по созданию ассоциации, которая займется развитием квантовых технологий, в частности - квантового компьютинга. Об этом на форуме "Открытые инновации" заявил глава Сбербанка Герман Греф.
"Квантовый компьютинг: я знаю, что Джек (основатель Alibaba Group Джек Ма - прим. ТАСС) основал некую ассоциацию, которая поддерживает квантовый компьютинг. Мы тоже в России сейчас работаем над созданием такой ассоциации. Нам кажется, что это одна из прорывных технологий, которая должна быть в центре внимания и правительства, и корпораций", - сказал Греф.
В настоящее время четыре американские компании - IBM, Microsoft, Intel и Google - ведут независимые работы над созданием квантовых компьютеров, при этом каждая компания вкладывает порядка 100 млн долларов. Китайский интернет- гигант Alibaba выделяет $150 млн на создание квантового компьютера.