Краснодарский край планирует установить курортный сбор в размере 10 рублей

СТАВРОПОЛЬ, 17 октября. /ТАСС/. Власти Краснодарского края установят размер курортного сбора на уровне 10 рублей с человека в сутки в 2018 году. Участвовать в эксперименте в первый год его введения будут не все территории, сообщил во вторник министр курортов, туризма и олимпийского наследия края Христофор Константиниди.

"К ставке курортного сбора мы подходили взвешенно, мы понимаем все риски, на первый год, чтобы отработать механизм, предлагается 10 рублей. Первый год - это обкатка, мы не планируем получение сверхдоходов", - сказал он на совещании по подготовке к проведению в регионах эксперимента по введению платы за пользование курортной инфраструктурой в Ставрополе.

Участников эксперимента по введению курортного сбора в Краснодарском крае в 2018 году определили на основе заявок от муниципалитетов. "У нас на данном этапе планируется включение не всей территории региона - курорты федерального и регионального значения. Это Сочи, Анапа, Туапсинский район и город Горячий Ключ. Порядка 270 млн рублей мы планируем получить доход, но ясно будет уже по итогу, пока едва ли мы сможем точный прогноз дать", - отметил Константиниди.

Законопроект о введении курортного сбора в порядке эксперимента в четырех российских регионах был принят Госдумой в третьем чтении 19 июля и одобрен Советом Федерации 25 июля. Документ предполагает, что эксперимент по взиманию платы за пользование курортной инфраструктурой пройдет в 2018-2022 годах в Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях и в Крыму. Курортный сбор будет зачисляться в бюджет региона, где проводится эксперимент, для сбора и распределения средств предполагается создать Фонд развития курортной инфраструктуры.