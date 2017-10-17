Силуанов: суверенные резервы РФ находятся на уровне 4% ВВП, траты продолжатся до 2019 года

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Суверенные резервы России будут находиться на уровне чуть меньше 4% ВВП на конец 2018 года, траты резервов продолжатся до 2019 года, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании фракции "Единая Россия", посвященном обсуждению проекта бюджета.

"Мы продолжаем тратить наши ранее накопленные резервы в качестве источника финансирования дефицита бюджета. Лишь с 2019 года при таком подходе к балансу бюджета мы перестаем залезать в нашу кубышку. С 2019 года у нас предусмотрено прекращение трат наших резервов", - сказал министр.

"Резервы у нас сократились, действительно. Общий объем резервов на конец 2018 года составит чуть меньше 4 трлн рублей, из которых та ликвидная часть, которая не вложена в инфраструктурные активы, составит 2,1 трлн рублей. Это всего чуть меньше 4% ВВП", - добавил Силуанов.

Глава Минфина напомнил, что "в лучшие с точки зрения финансов годы" общий объем резервов РФ составлял 16% ВВП. "Мы понимаем, что нам нужно иметь "подушку безопасности" для того, чтобы реагировать на изменения внешних факторов и обеспечить наши обязательства полным рублем", - заключил Силуанов.

Ранее министр говорил, что Минфин предлагает довести объем суверенных резервов до 7% ВВП.

В 2016 году объем Резервного фонда сократился в 3,7 раза по сравнению с 2015 годом (972,1 млрд рублей против 3,6 трлн рублей). По состоянию на 1 октября 2017 года его размер составляет 986,71 млрд рублей, или 1,1% ВВП. Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на ту же дату составил 4,2 трлн рублей, или 4,6% ВВП, следует из материалов Минфина.