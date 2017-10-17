Сбербанк повысил ставки по долларовым вкладам

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МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Сбербанк с 17 октября повысил ставки по вкладам в долларах США, сообщает пресс-служба кредитной организации.
"Сбербанк повысил ставки по вкладам в долларах США. Диапазон повышения ставок базовой линейки вкладов составил 0,04-0,35 п.п. Теперь максимальная ставка по вкладам в долларах составляет: по продукту "Сохраняй Онлайн" 1,35%, по "Пополняй Онлайн" 1,15%, по "Управляй Онлайн" 0,80%", - говорится в сообщении.
Повышение по вкладам связано с выравниванием ценового предложения в соответствии с уровнем ставок на рынке, отмечают в Сбербанке.