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Сбербанк повысил ставки по долларовым вкладам

Экономика и бизнес
17 октября, 16:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, октября. /ТАСС

Диапазон повышения ставок базовой линейки вкладов составил 0,04-0,35 процентных пункта, сообщили в пресс-службе организации

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МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Сбербанк с 17 октября повысил ставки по вкладам в долларах США, сообщает пресс-служба кредитной организации.

"Сбербанк повысил ставки по вкладам в долларах США. Диапазон повышения ставок базовой линейки вкладов составил 0,04-0,35 п.п. Теперь максимальная ставка по вкладам в долларах составляет: по продукту "Сохраняй Онлайн" 1,35%, по "Пополняй Онлайн" 1,15%, по "Управляй Онлайн" 0,80%", - говорится в сообщении.

Повышение по вкладам связано с выравниванием ценового предложения в соответствии с уровнем ставок на рынке, отмечают в Сбербанке.

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