Шувалов рассчитывает на улучшение места РФ в рейтинге Doing Business

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СКОЛКОВО, 17 октября. /ТАСС/. Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов рассчитывает на улучшение места России в рейтинге Doing Business, который в ближайшее время объявит Всемирный банк.
"Мы ожидаем, что на днях будет объявление Всемирного банка о новых итогах рейтингования. Мы надеемся на небольшое улучшение", - заявил Шувалов на российско-сингапурском бизнес-форуме, который проходит на площадке форума "Открытые инновации".