Шувалов рассчитывает на улучшение места РФ в рейтинге Doing Business

СКОЛКОВО, 17 октября. /ТАСС/. Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов рассчитывает на улучшение места России в рейтинге Doing Business, который в ближайшее время объявит Всемирный банк.

"Мы ожидаем, что на днях будет объявление Всемирного банка о новых итогах рейтингования. Мы надеемся на небольшое улучшение", - заявил Шувалов на российско-сингапурском бизнес-форуме, который проходит на площадке форума "Открытые инновации".