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Шувалов рассчитывает на улучшение места РФ в рейтинге Doing Business

Экономика и бизнес
17 октября, 15:59 UTC+3

Вице-премьер отметил, что Всемирный банк обнародует рейтинг в ближайшее время

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СКОЛКОВО, 17 октября. /ТАСС/. Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов рассчитывает на улучшение места России в рейтинге Doing Business, который в ближайшее время объявит Всемирный банк.

"Мы ожидаем, что на днях будет объявление Всемирного банка о новых итогах рейтингования. Мы надеемся на небольшое улучшение", - заявил Шувалов на российско-сингапурском бизнес-форуме, который проходит на площадке форума "Открытые инновации".

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