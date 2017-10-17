Дворкович: допуск турецких томатов может быть осложнен действиями Турции

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Отсутствие конструктивного подхода Турции по допуску сельхозпродукции из РФ не приблизит решение проблемы с допуском турецких томатов на российский рынок. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

"Мы считаем допустимым поставки на российский рынок турецких томатов в объеме около 50 тыс. т в ближайшие четыре-пять месяцев - с декабря по апрель, когда у нас не сезон и нам не хватает томатов на рынке. Это возможно. Мы определили четыре предприятия, которые знаем, можем контролировать, с которых возможны поставки. Турецкие коллеги не возражают против такого подхода на этом этапе. Будем смотреть на те ограничения, которые существуют на турецком рынке для нашей сельхозпродукции, наших экспортеров, если подход к нашим товарам недостаточно конструктивные - это не приблизит принятие решение по допуску турецких томатов", - сказал чиновник.

Ранее Турция ввела новые ограничения для российской сельхозпродукции: теперь необходимо обязательное заверение счетов-фактур, представленных в таможенные службы при импорте сельхозпродукции из России. Речь идет о такой сельхозпродукции как пшеница, нерафинированное подсолнечное масло, кукуруза, сухой горох, неошелушенный рис, жмых семян подсолнечника, пшеница твердая.